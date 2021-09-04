События

12:17 04.09.2021

В Умань прибыли полицейские из Израиля для оказания помощи во время празднования Рош ха-Шана

2 мин читать
В Умань прибыли полицейские из Израиля для оказания помощи во время празднования Рош ха-Шана

Одиннадцать израильских полицейских, которые будут помогать украинским правоохранителям в обеспечении общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана., прибыли в Умань (Черкасская область).

Как сообщает полиция Черкасской области, полицейские Израиля совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Полицейские Украины и Израиля до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

Как сообщалось, ранее более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в Умани.

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

В этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября.

 

Теги: #черкасская_область #полиция #умань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 04.09.2021
В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

10:09 04.09.2021
В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

18:05 03.09.2021
Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

12:56 03.09.2021
Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

11:54 02.09.2021
В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

15:35 01.09.2021
Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

17:53 31.08.2021
Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

14:52 31.08.2021
Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

11:57 31.08.2021
Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

16:34 27.08.2021
Концепция арт-объекта "Сердце Украины" предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность – гендиректор "Интерхима"

Концепция арт-объекта "Сердце Украины" предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность – гендиректор "Интерхима"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

Несущие перекрытия в костеле Св. Николая в Киеве не пострадали – глава МВД

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

Заморозки на поверхности почвы ожидаются в Украине на следующей неделе

Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА