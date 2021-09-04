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11:38 04.09.2021

В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

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В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области, схему организовал местный житель в 2019 году.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по информации следствия, злоумышленник воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству, однако частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт.

"Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств. При этом электрогенерирующие установки, которые принадлежат указанному лицу, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или иные здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств", - сказано в сообщении.

Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 гг. получать средства по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма ущерба может составлять около 40 млн грн.

Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.

Сейчас принимаются меры, в том числе в рамках зарегистрированного по данному факту уголовного производства, о привлечении к ответственности причастных лиц.

Теги: #черкасская_область #сбу #зеленая_энергетика
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