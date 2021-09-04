Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили в пункте пропуска "Жуляны" гражданина РФ - топ-менеджера одного из холдингов – незаконно посещавшего временно оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию АР Крым. Сам иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями", - говорится в сообщении.

Нарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года, он отправлен обратным рейсом в Варшаву.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в субботу источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет о Филиппе Фирсове.