События

11:36 04.09.2021

Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

1 мин читать
Пограничники не пустили в Украину гражданина РФ – топ-менеджера одного из холдингов за незаконное посещение Крыма

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили в пункте пропуска "Жуляны" гражданина РФ - топ-менеджера одного из холдингов – незаконно посещавшего временно оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию АР Крым. Сам иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями", - говорится в сообщении.

Нарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года, он отправлен обратным рейсом в Варшаву.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в субботу источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет о Филиппе Фирсове.

 

Теги: #крым #госпогранслужба #санкции #россиянин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 04.09.2021
В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

17:13 02.09.2021
Ряд украинских СМИ попал под санкции Нацсовета по телерадиовещанию из-за нарушений в эфире

Ряд украинских СМИ попал под санкции Нацсовета по телерадиовещанию из-за нарушений в эфире

12:36 02.09.2021
СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

00:52 02.09.2021
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

12:22 01.09.2021
Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

Имам крымской Строгоновки помещен в камеру с психически нездоровым, Денисова обратилась к российскому омбудсмену

01:00 01.09.2021
В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

11:33 31.08.2021
С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

12:14 30.08.2021
Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека, пропавшими без вести в ОРДЛО считаются 258 человек - МИД

Жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека, пропавшими без вести в ОРДЛО считаются 258 человек - МИД

12:07 28.08.2021
СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

СБУ ликвидировала ботоферму: по заказу РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов

15:10 27.08.2021
Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

В Умань прибыли полицейские из Израиля для оказания помощи во время празднования Рош ха-Шана

В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

Несущие перекрытия в костеле Св. Николая в Киеве не пострадали – глава МВД

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

Заморозки на поверхности почвы ожидаются в Украине на следующей неделе

Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА