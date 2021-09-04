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11:31 04.09.2021

Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

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Глава МВД: По предварительной версии, короткое замыкание в органе стало причиной пожара в костеле Св.Николая в Киеве

По предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он журналистам в субботу возле костела. Трансляцию вел телеканал "Украина24".

Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что "орган уничтожен и это – отдельная трагедия".

В телеграмм-канале Ткаченко написал, что в Министерстве начнут "детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ".

Позже Монастырский в Facebook отметил, что сотрудники учреждения культуры вызвали спасателей не сразу, пытаясь потушить возгорание органа самостоятельно.

"Вместе с Александр Ткаченко осмотрели здание костела Святого Николая и заслушали доклад полиции и спасателей о причинах и последствиях пожара. Он начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя. К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты", - написал Монастырский в Facebook.

В то же время, по словам главы МВД, спасатели отреагировали мгновенно и были на месте происшествия уже через 6 минут после вызова.

"Конечно, впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган. Однако главное, что благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам специалистов, не претерпела повреждения", - отметил глава МВД.

Он добавил, что полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. После изучения записей из внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло.

"Но основной версией в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет", - написал Монастырский.

Как сообщалось, пожар в костеле возник в субботу вечером. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

Огонь повредил орган, внутреннюю отделку костела. Упала люстра.

 

 

 

 

Теги: #костел #мвд #пожар #монастырский
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