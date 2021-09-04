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11:14 04.09.2021

В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

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В МИД Польши направлена нота в связи с гибелью украинца во Вроцлаве - посол

Посольство Украины направило в МИД Польши ноту в связи с гибелью украинца во Вроцлаве.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - написал посол Украины в Польше Андрей Дещица в твиттер-аккаунте.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил агентству, что генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными. По его словам, одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

"Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", - заверил спикер МИД.

Теги: #польша #нота #мид
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