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11:03 04.09.2021

Несущие перекрытия в костеле Св. Николая в Киеве не пострадали – глава МВД

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Несущие перекрытия в костеле Св. Николая в Киеве не пострадали – глава МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", - сказал Монастырский журналистам в субботу в Киеве возле костела.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова. "Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", - подчеркнул он.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

В свою очередь посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара. "Заместитель посла Польши в в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", - говорится в сообщении посольства в твиттер.

Как сообщалось, пожар в костеле возник в субботу вечером. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

 

Теги: #киев #костел #пожар #монастырский
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