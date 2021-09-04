События

10:09 04.09.2021

В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

1 мин читать
В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

В Житомирской области в ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, один человек погиб, 11 обратились за медицинской помощью, сообщается на сайте Нацполиции Украины.

"Происшествие произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной громаде. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - отмечено в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

"После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплан" (который отдыхал) и пока известно об 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются", - сообщила Нацполиция.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Теги: #дтп #полиция #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 03.09.2021
Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: трое погибщих

12:56 03.09.2021
Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

15:35 01.09.2021
Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

15:20 01.09.2021
Депутат Трухин заявляет, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

Депутат Трухин заявляет, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

07:44 01.09.2021
В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

17:53 31.08.2021
Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

14:14 31.08.2021
Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

Владельцы приватизированных госпредприятий в Житомирской области вложили десятки миллионов гривень в их развитие – глава ФГИ

11:59 31.08.2021
Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

11:57 31.08.2021
Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

09:43 30.08.2021
Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину во Флориде

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину во Флориде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке, гранаты не оказалось

Пожар в киевском Костеле ликвидирован

ПОСЛЕДНЕЕ

В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219,8 млн - университет Хопкинса

Заморозки на поверхности почвы ожидаются в Украине на следующей неделе

Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

Китай и Иран будут сотрудничать в деле мирного восстановления Афганистана - МИД КНР

В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

США намерены участвовать в решении конфликта на Донбассе - вице-премьер

С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

Байден поручил генпрокурору США опубликовать рассекреченные материалы по 9/11 за полгода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА