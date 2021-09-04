В Житомирской области автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 травмированы

В Житомирской области в ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, один человек погиб, 11 обратились за медицинской помощью, сообщается на сайте Нацполиции Украины.

"Происшествие произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной громаде. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - отмечено в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

"После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплан" (который отдыхал) и пока известно об 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются", - сообщила Нацполиция.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.