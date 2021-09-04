Заморозки на поверхности почвы ожидаются в Украине на следующей неделе

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках на поверхности почвы в Украине на предстоящей неделе.

"Украинский гидрометцентр передает, что ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °", - сообщила Госслужба по ЧС в телеграмм-канале.

В свою очередь Черногорский горный поисково-спасательный пост информирует, что утром в субботу на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха + 5. "По состоянию на 9.20 04.09.2021р. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м., ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура окружающей среды + 5°С", - сообщается в соцсети Фейсбук.