Электроснабжение в Новом Орлеане после урагана восстановят к середине следующей недели - СМИ

Коммунальные службы города Новый Орлеан (штат Луизиана) планируют восстановить нарушенное ураганом "Ида" электроснабжение к середине следующей недели, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

В результате урагана, который обрушился на северо-восток Соединенных Штатов на этой неделе, в Луизиане без электричества остались более 1 млн потребителей. Коммунальные службы обещают восстановить энергоснабжение к среде.

Компания Entergy, которая обеспечивает электроэнергией Новый Орлеан и большую часть юго-востока Луизианы, сообщила, что более 25 тыс. рабочих из 40 штатов пытаются починить 14 тыс. поврежденных опор электропередач, более 2,2 тыс. поврежденных трансформаторов и других объектов инфраструктуры.

Власти предупредили жителей, которые ранее эвакуировались и сейчас планируют вернуться в свои дома, что им следует быть готовыми жить без электричества, без водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина.

Коммунальные службы пока не давали никаких обещаний относительно того, когда снова включится свет на территориях за пределами Нового Орлеана, отмечают СМИ.

В результате стихийного бедствия на северо-востоке США погибли не менее 50 человек. Президент США Джо Байден при посещении Луизианы обещал пострадавшим штатам федеральную поддержку.