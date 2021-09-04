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08:39 04.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 167 489 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм.

"167 489 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 сентября 2021. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 996 мобильных бригад, 2 928 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 678 454 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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