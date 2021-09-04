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08:16 04.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 447 человек, 44 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 3 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 824 человека; летальных случаев - 44; выздоровели – 1 447 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 296 155 человек, выздоровело 2 212 313 человек, летальных случаев - 53 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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