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07:55 04.09.2021

США будут участвовать в решении конфликта на Донбассе - вице-премьер

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США будут участвовать в решении конфликта на Донбассе - вице-премьер

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и в вопросе Крыма.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - заявила Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По ее словам, США понимают свою роль по Донбассу и Крыму и готовы участвовать в этом процессе. "США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила Стефанишина.

 

Теги: #сша #конфликт #донбасс
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