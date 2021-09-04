События

07:39 04.09.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

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С начала суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий тяжело ранен

С начала суток на Донбассе  зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, в результате которого был тяжело ранен военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил. В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", -  указано в сводке.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет. Обстрел произошел у Катериновки, противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Теги: #оос #сводка
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