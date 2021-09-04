Байден поручил генпрокурору США опубликовать рассекреченные материалы по 9/11 за полгода

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду обнародовать рассекреченные документы по терактам 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.

"Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США, чье заявление распространил Белый дом.

Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.