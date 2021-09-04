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06:26 04.09.2021

Посол Литвы в Китае отозван в Вильнюс для консультаций

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Посол Литвы в Китае отозван в Вильнюс для консультаций

В связи с вовлечением Вильнюса в дипломатический спор с Пекином в Литву для консультаций возвращается посол страны в Китае Диана Мицкявичене, сообщает МИД Литвы.

"Посольство Литвы в Китае работает в обычном режиме", - отмечает министерство.

Отмечается, что посла отзывают с учетом заявления Китая от 10 августа. Тогда по причине углубляющихся связей Литвы и Тайваня для консультаций был отозван посол КНР в Вильнюсе. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

Пекин призывал Вильнюс руководствоваться принципом "единого Китая". Он означает, что земли Тайваня и континентального Китая неотделимы и принадлежат одному четко определенному Китайскому государству.

Поддержку Вильнюсу в дипломатическом споре с Пекином ранее выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Мендес, а также более десяти членов Конгресса США.

Теги: #посол #китай #литва
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