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06:12 04.09.2021

Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

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Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что жители Афганистана смогут продолжать получать гуманитарную помощь, несмотря на действующие американские санкции против движения "Талибан".

"Минюст США выдал специальные лицензии, чтобы позволить американским государственным агентствам, подрядчикам и субсидируемым компаниями продолжать предоставлять важную и необходимую для жизни гумпомощь населению в Афганистане, несмотря на санкции против "Талибан"", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США продолжают контактировать с талибами, в частности для того, чтобы вывезти из Афганистана тех гражданских лиц, кто не успел это сделать во время организованной эвакуации в августе.

"Мы продолжаем поддерживать каналы связи с "Талибаном" для решения вопросов, имеющих для нас значение", - добавил госсекретарь.

Кроме того, он сообщил, что США вместе с Турцией и Катаром работают над тем, чтобы "как можно скорее" возобновить работу аэропорта Кабула.

 

Теги: #сша #афганистан #госсекретарь #талибы
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