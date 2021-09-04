Санкции США против талибов не помешают оказанию помощи населению Афганистана - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что жители Афганистана смогут продолжать получать гуманитарную помощь, несмотря на действующие американские санкции против движения "Талибан".

"Минюст США выдал специальные лицензии, чтобы позволить американским государственным агентствам, подрядчикам и субсидируемым компаниями продолжать предоставлять важную и необходимую для жизни гумпомощь населению в Афганистане, несмотря на санкции против "Талибан"", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США продолжают контактировать с талибами, в частности для того, чтобы вывезти из Афганистана тех гражданских лиц, кто не успел это сделать во время организованной эвакуации в августе.

"Мы продолжаем поддерживать каналы связи с "Талибаном" для решения вопросов, имеющих для нас значение", - добавил госсекретарь.

Кроме того, он сообщил, что США вместе с Турцией и Катаром работают над тем, чтобы "как можно скорее" возобновить работу аэропорта Кабула.