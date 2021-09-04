Блинкен посетит ФРГ и проведет оттуда виртуальный саммит по Афганистану
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на днях отправится в ФРГ, где посетит авиабазу ВВС США "Рамштайн", а также встретится с министром иностранных дел Хайко Маасом.
"Мы направимся на авиабазу "Рамштайн" в Германии, где у нас будет шанс встретиться с афганцами, которые ожидают обработки их личных данных, и с американцами, которые этим занимаются", - сказал он.
"Я также встречусь с министром иностранных дел Германии Маасом и проведу встречу на министерском уровне по Афганистану с нашими партнерами в режиме онлайн", - добавил Блинкен.
В этой встрече в виртуальном формате примут официальные лица из 20 стран, отметил Блинкен.
В ФРГ Блинкен отправится из Катара, который он посетит в воскресенье 5 сентября.