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04:01 04.09.2021

Блинкен посетит ФРГ и проведет оттуда виртуальный саммит по Афганистану

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Блинкен посетит ФРГ и проведет оттуда виртуальный саммит по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на днях отправится в ФРГ, где посетит авиабазу ВВС США "Рамштайн", а также встретится с министром иностранных дел Хайко Маасом.

"Мы направимся на авиабазу "Рамштайн" в Германии, где у нас будет шанс встретиться с афганцами, которые ожидают обработки их личных данных, и с американцами, которые этим занимаются", - сказал он.

"Я также встречусь с министром иностранных дел Германии Маасом и проведу встречу на министерском уровне по Афганистану с нашими партнерами в режиме онлайн", - добавил Блинкен.

В этой встрече в виртуальном формате примут официальные лица из 20 стран, отметил Блинкен.

В ФРГ Блинкен отправится из Катара, который он посетит в воскресенье 5 сентября.

Теги: #сша #фрг #блинкен
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