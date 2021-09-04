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02:54 04.09.2021

Омбудсмен отреагировала на угрозы увольнения из-за отсутствия вакцинации в Ивано-Франковске

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Омбудсмен отреагировала на угрозы увольнения из-за отсутствия вакцинации в Ивано-Франковске

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на угрозы увольнения из-за отсутствия вакцинации от мэра Ивано-Франковска.

"Для недопущения нарушения конституционных прав работников, по инициативе омбудсмена было направлено письмо городскому главе г. Ивано-Франковск, в котором отмечено обязанность соблюдения Конституции и законов Украины", - указал офис Омбудсмена на Телеграм канале.

Отмечается, что статья 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

Омбудсмен также ссылается на приказ Министерства здравоохранения Украины от 24 декабря 2020 года, согласно которому вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и в частности, профессиональных групп.

Как сообщается, Кодексом законов о труде запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается.

Кроме того, Омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной.

 

Теги: #вакцинация #омбудсмен #принуждение
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