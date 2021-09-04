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00:55 04.09.2021

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке, гранаты не оказалось

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В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке, гранаты не оказалось

В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме, информация о гранате не подтвердилась, сообщает издание "Обозреватель".

"У мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Бальзака, 26-А.

Отмечается, что на место выезжал спецназ - Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), а также взрывотехники, правоохранители, скорая помощь и пожарные.

 

Теги: #киев #многоэтажка #граната
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