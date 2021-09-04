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00:07 04.09.2021

В Афганистане прошел первый с момента прихода к власти талибов матч по крикету

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В Афганистане прошел первый с момента прихода к власти талибов матч по крикету

На стадионе афганской столицы состоялся первый матч по крикету с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Здорово снова смотреть крикет", - рассказал журналистам командир "Талибана" по имени Хамза. На стадионе он руководил группой талибов, которая отвечала за безопасность, но признался, что одновременно с этим насладился игрой, а также сам является игроком в крикет.

Две местные команды, Peace Defenders и Peace Heroes, большинство игроков которых выступает за национальную сборную страны, провели матч в Кабуле. Вход на стадион был бесплатным, однако каждого посетителя тщательно обыскивали бойцы-талибы. Женщин на стадионе не было.

Ранее на этой неделе заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что группировка дала разрешение на проведение первого после захвата власти международного матча по крикету - против сборной Австралии.

Федерация крикета Афганистана была создана в 1995 году. Как и практически все виды спорта, крикет изначально был запрещен талибами, когда они пришли ко власти в 1996 году, однако в 2000 году талибы разрешили проводить матчи по крикету. Таким образом, крикет был единственным видом спорта, против которого на тот момент у талибов не было претензий.

Считается, что на данный момент крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане.

 

Теги: #крикет #афганистан #матч
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