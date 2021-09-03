Вследствие пожара в киевском Костеле пострадал орган

Вследствие пожара в киевском Костеле святого Николая пострадал орган, сообщило Министерство культуры и информационной политики в Фейсбуке

"Значительный ущерб зданию не нанесено. Выясняем степень повреждения органа", - указано в сообщении.

Отмечается, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара - 80 кв м.

На месте работает полиция для выяснения причин возгорания.

Как сообщалось, пожар, который возник в пятницу вечером, удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.