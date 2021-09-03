События

23:32 03.09.2021

Вследствие пожара в киевском Костеле пострадал орган

1 мин читать
Вследствие пожара в киевском Костеле пострадал орган

Вследствие пожара в киевском Костеле святого Николая пострадал орган, сообщило Министерство культуры и информационной политики в Фейсбуке

"Значительный ущерб зданию не нанесено. Выясняем степень повреждения органа", - указано в сообщении.

Отмечается, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара - 80 кв м.

На месте работает полиция для выяснения причин возгорания.

Как сообщалось, пожар, который возник в пятницу вечером,  удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.

 

 

Теги: #киев #костел #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:43 03.09.2021
Пожар в киевском Костеле ликвидирован

Пожар в киевском Костеле ликвидирован

23:06 03.09.2021
Пожар в киевском Костеле святого Николая локаризирован, пострадавших нет

Пожар в киевском Костеле святого Николая локаризирован, пострадавших нет

22:25 03.09.2021
В Киеве горит Костел святого Николая

В Киеве горит Костел святого Николая

13:31 03.09.2021
Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

12:44 03.09.2021
Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

23:37 02.09.2021
Более 4400 пожарных локализуют пожар "Калдор" в Калифорнии

Более 4400 пожарных локализуют пожар "Калдор" в Калифорнии

11:46 02.09.2021
Перечень объектов культурного наследия в Киеве, на реконструкцию и ремонт которых наложен мораторий, будет дополняться - заммэра

Перечень объектов культурного наследия в Киеве, на реконструкцию и ремонт которых наложен мораторий, будет дополняться - заммэра

08:49 02.09.2021
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

06:49 02.09.2021
Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

12:55 01.09.2021
Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

Инвестиции в столичную недвижимость в августе выросли до $45 млн - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в киевском Костеле ликвидирован

Пожар в киевском Костеле святого Николая локаризирован, пострадавших нет

В Киеве горит Костел святого Николая

Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан - Ермак

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибщих

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель посетила пострадавшие от июльского наводнения земли

Афганское сопротивление заявляет о взятии в окружение сотен талибов в долине Панджшер

Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан - Ермак

Первый вице-президент Афганистана назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшера

И талибы, и их противники сообщают об успешных боях в Панджшере

SpaceX собирается в конце сентября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Пакистан будет сотрудничать с правительством Афганистана, если оно будет пользоваться поддержкой населения - глава МИД

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА