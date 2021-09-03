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22:25 03.09.2021

В Киеве горит Костел святого Николая

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В Киеве горит Костел святого Николая

В Киеве в пятницу вечером возник пожар в Костеле святого Николая, сообщает "Зеркало недели".

"Горит вторая (задняя) часть здания. На месте работают три расчета пожарных", - указано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Телеграм канале, что городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая по улице Большой Васильковской.

"Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал он.

 

Теги: #киев #костел #пожар
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