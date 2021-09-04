4 сентября: Какой сегодня праздник

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвящённым этому празднику: фотовыставкам, фотосессиям, флешмобам, где обладатели бороды демонстрируют всем желающим то, как борода может радикально изменить имидж мужчины. Брадобреи проводят мастер-классы по уходу за бородой или же по моделированию бороды для человека с определёнными чертами лица.

Желающие могут выкладывать свои фото с бородой в соцсетях, обмениваясь опытом, демонстрируя свой новый имидж. В Австралии существует традиция проведения в этот день соревнования среди бородачей по метанию топора, где участники наверняка ассоциируют себя с древними воинами, так же, как и они носившими бороды. А в США вообще проводится Международный чемпионат бород и усов.

В Армении в 2008 году решением правительства 4 сентября было объявлено профессиональным праздником — Днём спасателя. Армянские спасатели имеют тяжелый опыт работы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 1988 году они, вместе с тысячами других добровольцев со всего Советского Союза спасли жизни многих жителей севера Армении, пострадавших от землетрясения.

Одним из главных уроков Спитакского землетрясения стало создание в Армении и других республиках бывшего СССР спасательных служб.

Профессиональный праздник, День работника таможенной службы, все сотрудники молдавской таможни отмечают ежегодно 4 сентября. Он был установлен указом президента страны в 1995 году в ознаменование годовщины создания данного ведомства в независимой Молдове в 1991 году.

Сумы отмечает день города в 1-ю субботу сентября. Основанный в1655 г., город будет праздновать 366-летие неделю, о чем свидетельствует программа развлечений, опубликованная на городском портале.

Сумы – областной центр Сумской области Украины. По одной из версий свое название город получил от речек Сума и Сумка, которые омывали его с двух сторон.

А по легенде переселенцы из местечка Пруда на Киевщине во главе с атаманом Герасимом Кондратьевым летом в 1655 году нашли на месте, где небольшая река Сумка впадала в спокойный Псел, три охотничьих сумки с монетами. Якобы это и дало название будущему городу и символично отобразилось в гербе Сум.

В церковном календаре в этот день отмечается память мученика Агафоника Никомидийского, претерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке. От этой даты происходит первая часть названия сегодняшнего дня. Вторая связана с древним народным обычаем, уходящим корнями в языческие времена.

По старинному поверью, на Агафона Огуменника леший приходит на гумно, чтобы "потешиться над соломкой" — перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Поэтому хозяева выходили в дозор — караулить свои припасы. Собираясь в ночь, мужики надевали тулуп наизнанку, мехом вверх, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Этой кочергой вокруг гумна очерчивали круг и садились внутрь него. Считалось, что в этом случае леший не сможет подойти к гумну.

В этот день:

1837 — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе).

1885 — в Нью-Йорке открылось первое в США кафе самообслуживания.

1888 — американец Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, которая работала на пленке, скручивалась в рулон, и зарегистрировал торговую марку — "Кодак".

1914 - В Австрии был основан первый в Европе концлагерь для украинцев Талергоф в долине у подножия Альп, возле г. Грац. "Украинская Голгофа", где погибли тысячи человек - жителей Галичины и Буковины, русинов.

1920 — Главный Атаман Армии УНР Петлюра утвердил "Инструкцию для военных агентов и лиц, которые их замещают", где впервые изложены концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе УНР.

1938 — Создана Украинская Национальная Оборона ("Карпатская Сечь"), которую возглавил Степан Росоха.

1965 — В киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" состоялся митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции.

1991 — Над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят желто-голубой флаг.

Именины: Александр, Алексей, Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Федор, Феликс, Ариадна, Афанасий.