События

20:55 03.09.2021

Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан - Ермак

1 мин читать
Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан - Ермак

Украина сделает все необходимое для эвакуации украинских граждан, которые всё еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил Ермак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", в конце августа из Кабула были вывезены все украинцы, которые на тот момент связались с прошением об эвакуации.

"Сегодня складываются новые списки из украинских граждан, которые смогли выйти на связь позже. Продолжается работа по подготовке их эвакуации. Сейчас это может быть еще сложнее, чем неделю назад, но Украина сделает все необходимое", - заявил Ермак.

Он подчеркнул, что "Украина позаботится обо всех своих гражданах, которые все еще остаются в Афганистане и стремятся его покинуть".

"Готовятся самолеты для дополнительных рейсов. Президент Украины держит этот вопрос под постоянным контролем, ведь безопасность украинских граждан для него абсолютным приоритетом", - сказал Ермак.

Теги: #эвакуация #афганистан #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 03.09.2021
Первый вице-президент Афганистана назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшера

Первый вице-президент Афганистана назвал "пропагандой противника" сообщения о захвате талибами Панджшера

20:46 03.09.2021
И талибы, и их противники сообщают об успешных боях в Панджшере

И талибы, и их противники сообщают об успешных боях в Панджшере

19:45 03.09.2021
Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

19:14 03.09.2021
Пакистан будет сотрудничать с правительством Афганистана, если оно будет пользоваться поддержкой населения - глава МИД

Пакистан будет сотрудничать с правительством Афганистана, если оно будет пользоваться поддержкой населения - глава МИД

17:25 03.09.2021
ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану при условии выполнения ряда условий - Боррель

ЕС будет готов оказывать финансовую помощь Афганистану при условии выполнения ряда условий - Боррель

14:35 03.09.2021
ЕС обеспечит присутствие в Кабуле для координации действий с новыми властями при гарантиях безопасности - Боррель

ЕС обеспечит присутствие в Кабуле для координации действий с новыми властями при гарантиях безопасности - Боррель

09:16 03.09.2021
Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

Китай является основным партнером Афганистана при нынешнем руководстве - представитель движения "Талибан"

05:47 03.09.2021
Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан

Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан

00:55 03.09.2021
Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане

19:51 02.09.2021
ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

ЕС после событий в Афганистане предстоит уделять больше внимания странам Центральной Азии - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибщих

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX собирается в конце сентября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

Хасидская община осуждает участников инцидента со стрельбой в Умани

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибщих

На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины – штаб ООС

Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА