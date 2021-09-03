И талибы, и их противники сообщают об успешных боях в Панджшере

Как движение "Талибан", так и противостоящий им Фронт национального сопротивления Афганистана заявляли в пятницу об успешных боях в провинции Панджшер, сообщает телеканал Tolo News.

По его информации, обе стороны заявляют, что нанесли тяжелые потери противнику, а сами - серьезных потерь не несут.

Так, Фронт национального сопротивления Афганистана утверждает, что талибы атаковали провинцию с четырех направлений, но не смогли продвинуться вглубь ее территории.

"Сотни бойцов неприятеля погибли, ранены, взяты в плен... Десятки единиц их бронированной техники сгорели", - заявил представитель противников талибов Фахим Фетрат.

Талибы же, со своей стороны, опровергали сообщения о тяжелых потерях и заявляли в пятницу, что им удается развивать наступление на Панджшир с нескольких направлений.

В социальных сетях можно найти видеоролики, на которых, предположительно, видны очень интенсивные перестрелки между талибами и их противниками.

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центром сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах, так и не смогли захватить Панджшер.