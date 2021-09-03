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20:21 03.09.2021

SpaceX собирается в конце сентября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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SpaceX собирается в конце сентября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует 30 сентября вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Space Launch Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается впервые осуществить со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместо космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Сама SpaceX дату запуска пока не объявила, в ее сообщении говорится, что накануне были проведены статические огневые испытания двигателей ракеты Falcon 9. "Планируем позднее в этом месяце провести первый запуск миссии Starlink с западного побережья (США), дату объявим ближе к запуску", - отмечается в сообщении.

Это будет уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1738 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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