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20:10 03.09.2021

В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

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В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

В центре Лондона в ходе акции протеста против вакцинации произошли беспорядки, как минимум четыре сотрудника полиции получили травмы, передает в пятницу канал Sky News.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

Ранее в пятницу они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.

Теги: #вакцинация #лондон #протесты #британия
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