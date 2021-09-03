В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

В центре Лондона в ходе акции протеста против вакцинации произошли беспорядки, как минимум четыре сотрудника полиции получили травмы, передает в пятницу канал Sky News.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия", - говорится в заявлении полиции.

По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона.

Ранее в пятницу они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.