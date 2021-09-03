Пакистан будет сотрудничать с правительством Афганистана, если оно будет пользоваться поддержкой населения - глава МИД

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что страна будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если их будет поддерживать афганский народ, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

"Пакистан считает, что афганцы сами должны решать свое будущее. Мы будем сотрудничать с правительством, у которого будет поддержка народа", - заявил Куреши во время встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Исламабаде.

"Мы сфокусированы на афганском народе. Мы хотим помочь афганцам, потому что мы чувствуем, как они пострадали. Они страдали десятилетиями", - добавил министр.

Ранее в пятницу движение "Талибан" приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября.

По данным ряда источников, вероятным главой нового правительства будет один из лидеров движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар. Как сообщал телеканал Tolo News, верховным руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.