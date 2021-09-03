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18:52 03.09.2021

Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

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Соглашение по оборонному партнерству между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть уровня Израиля – военный эксперт

Подписанное рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства между Украиной и США могло бы в перспективе достигнуть того уровня военной финансовой поддержки, которую США предоставляет Израилю, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Результатом визита Зеленского в Вашингтон могло бы стать оборонное стратегическое партнерство Украины с США близкое по уровню той поддержке, которую США оказывают Израилю. Израиль получает американское финансирование на приобретение вооружения (на фоне обострения палестино-израильского конфликта – ИФ). Я надеюсь, что визит Зеленского в США создаст такие оборонные возможности, которые были бы на уровне Израиля", - сказал Самусь в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в составе нового военного пакета, который США предоставят Украине, помимо ракет "Javelin", могут числиться системы разведки, управления и связи, а также комплексы автомобильной техники для армии в качестве нелетального вооружения.

"В то же время, в предоставляемые Украине 60 млн. долларов много вооружения, скажем так, не вложить, а украинская армия сейчас нуждается в замене советского вооружения. В приоритете немедленное перевооружение корабельной техники сил ВМС Украины. США, как часть военной помощи, уже передают Украине патрульные катера типа "Island", в перспективе "Mark VI"", - добавил Самусь.

По словам эксперта, положительным результатом оборонного соглашения стали бы и другие военные проекты. "Например, по авиации, поскольку Украина нуждается в замене советских истребителей типа "Су"", - сказал он.

Как отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в подписанных в рамках визита Зеленского в Вашингтон соглашениях между "Укроборонпром" и оборонными американскими компаниями на сумму 2,5 млрд. долларов предусмотрено совместное развитие вооружения. "В первую очередь, средства противовоздушной обороны. Там еще кибербезопасность. Много чего. Однако часть соглашений носит закрытый характер", - сообщил он.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также считает, что в оборонном пакете США присутствует пункт о ПВО, а также о поставках Украине морской техники.

"Что касается совместного развития ПВО – это может быть очень неплохо, но вряд ли производство начнется в этом году. То, что может быть налажена какая-то сборка американских образцов – вероятно, поскольку Украина постепенно будет вынуждена отказываться от образцов советского производства. Однако это не сегодняшняя перспектива, а ближайшего будущего", - подытожил эксперт.

Как сообщалось, 31 августа министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Президент Украины назвал документ "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере".

В обнародованном по итогам встречи президентов Украины и США совместном заявлении содержится пункт о предоставлении Украине военной помощи в размере 60 млн. долларов, включая летальное и нелетальное вооружение.

Теги: #самусь #зеленский #сша #оборонное_сотрудничество #украина
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