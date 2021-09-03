События

18:16 03.09.2021

Хасидская община осуждает участников инцидента со стрельбой в Умани

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Хасидская община осуждает участников инцидента со стрельбой в Умани в преддверии празднования Рош-ха-Шана и благодарит украинские власти за меры, позволившие паломникам отпраздновать Еврейский новый год возле могилы Цадика Нахмана. Речь об этом идёт в письме президента института «Keren Or» Якова Мэир Шечтера на имя посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

«Мы всегда проповедуем необходимость проявлять миролюбие и благодарность хозяевам, а также соблюдать постановления местных органов власти. Очень тревожно слышать об инциденте, который был совершён частным лицом. Мало того, что это не оправдано - напротив, такие плохие преступники являются изгоями общества. К сожалению, все мы знаем, что никто не может контролировать всех этих беззаконников, и по их поведению нельзя судить о всей общине. Мы благодарны правоохранительным органам за предотвращение любого насилия и сохранение гармонии и мира», - говорится в письме.

Также подчёркивается, что единственным уполномоченным по координации с украинскими властями является президент Международного благотворительного фонда им.Раби Нахмана раввин Натан Бен Нун.

«Никто кроме раввина Натана Бен Нуна не уполномочен делать какие-то заявления или выдвигать претензии от имени нашей общины. Он тесно сотрудничает с властью, преследуя общую цель - на благо и на пользу паломников, чтобы обеспечить соблюдение порядка и сотрудничество. А практика выдвижения обвинений и безосновательных претензий властям и правоохранителям принимающей стороны противоречит нашим принципам», - отмечается в письме.

Представители хасидской общины также выражают благодарность украинскому правительству за созданные возможности для паломничества такого количества людей.

«Я также хочу поблагодарить лично Посла Евгения Корнийчука за все, что Посольство делает в рамках информационно-разъяснительной работы, чтобы помочь в этом процессе во время поездки в Украину», - подчёркивается в письме.

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Интерфакс-Украина
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