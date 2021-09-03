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18:05 03.09.2021

Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибщих

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Во Львовской области грузовик въехал в магазин: четверо погибщих

Четверо людей погибли в результате ДТП в городке Рудки Самборского района Львовской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, авария произошла сегодня приблизительно в 16:20 по ул. Самборской в городке Рудки.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин" - указано в сообщении полиции.

В результате на месте аварии погибли водитель грузовика и две женщины. Также несовершеннолетнюю девочку-пешехода с травмами доставили в больницу, где она скончалась от полученных повреждений. Личности погибших устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Теги: #дтп #полиция #львовская_область
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