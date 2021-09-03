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16:35 03.09.2021

Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

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Суд удовлетворил жалобу депутата Киевсовета Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на Порошенко 24 августа

Печерский районный суд г.Киева удовлетворил жалобу депутат Киевского городного совета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на пятого президента, народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время Марша патриотов 24 августа, на бездействие сотрудников полиции по итогам этого инцидента.

"Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве и обязал их зарегистрировать производства о совершении преступления против государственного деятеля", - написал Кононенко, не уточнив фамилию и должность государственного деятеля.

По его словам, этим не только создаются основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждается факт бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать. "Двигаемся дальше, пока покровители во власти не начнут сдавать своих зеленых титушек, а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления", - написал Кононенко.

Как сообщалось, 24 августа в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя – им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокаты Порошенко убеждены, что исполнителя нападения на их подзащитного прячут, что указывает на политический заказ.

Теги: #нападение #порошенко #суд
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