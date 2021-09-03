"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки, которое было ограничено 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Согласно информации, обнародованной УЗ на своем на Telegram-канале в пятницу, в частности, возвращаются к привычному графику движения поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные.

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

"Укрзализныця" тогда заявила, что работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было.