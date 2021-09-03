Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

Полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом в Firefly Aerospace считают, что сам запуск ракеты Alpha можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", - подчеркнула пресс-служба.

В компании также указали на то, что ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки.

"Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который также принесет компании новые инвестиции", - отметили в Firefly Aerospace.

Как сообщалось, Firefly Aerospace будет расследовать причину неудачи запуска ракеты Alpha в космос совместно с FAA и космической базой Вандерберг.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через пару минут после старта миссию прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляции, ракета взорвалась в полете.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.