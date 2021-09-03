События

13:30 03.09.2021

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

2 мин читать
Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

Полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом в Firefly Aerospace считают, что сам запуск ракеты Alpha можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", - подчеркнула пресс-служба.

В компании также указали на то, что ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки.

"Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который также принесет компании новые инвестиции", - отметили в Firefly Aerospace.

Как сообщалось, Firefly Aerospace будет расследовать причину неудачи запуска ракеты Alpha в космос совместно с FAA и космической базой Вандерберг.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через пару минут после старта миссию прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляции, ракета взорвалась в полете.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Теги: #ракета #взрыв #alpha
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:03 03.09.2021
Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

14:54 02.09.2021
В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

12:34 01.09.2021
В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

18:14 29.08.2021
Число жертв взрывов воинского арсенала на юге Казахстана увеличилось до 14 человек

Число жертв взрывов воинского арсенала на юге Казахстана увеличилось до 14 человек

17:55 29.08.2021
В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

16:13 29.08.2021
Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

15:51 29.08.2021
Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

Сильный взрыв прогремел в Кабуле - ТВ

18:24 27.08.2021
Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло 12 человек – МЧС

Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло 12 человек – МЧС

21:45 26.08.2021
СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

СМИ сообщают о третьем взрыве в Кабуле

19:02 26.08.2021
На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

На юге Казахстана, где произошел взрыв в воинской части, эвакуируют население из близлежащих домов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

ГБР получило материалы ДТП с участием нардепа Трухина

Оргкомитет КиевПрайд-2021 обнародовал манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ+

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, местами возможны слабые заморозки

Число новых случаев COVID-19 в РФ - более 18,8 тыс. за сутки, 799 умерших

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков, в котором хранили элементы взрывчатки для терактов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА