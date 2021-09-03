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13:23 03.09.2021

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

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Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

Апелляционный суд Амстердама перенес оглашение решения по делу о принадлежности "скифского золота" на 26 октября 2021 года, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года. Верим, что Суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возврате "скифского золота" в Украину", - написала Джапарова в Twitter.

Как сообщалось, в заседании Апелляционного суда Амстердама по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета по так называемому делу о "скифском золоте" принимает участие заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

"Во время своего выступления заместитель министра сказала: "Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Российской Федерации, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых "крымских музеев", которые существуют только в рамках судебных дел", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

По словам Фоменко, российские учреждения, называющие себя "музеями", на самом деле являются ворами. Она заявила о фактах незаконного вывоза украинских культурных ценностей с территории Крыма, о фактах повреждения, уничтожения объектов культурного наследия, фактах незаконных археологических раскопок и присвоения найденных ценностей.

Заместитель министра культуры подчеркнула, что оккупационные власти рассматривают Крымский полуостров как базу военных операций для дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире.

В Минкультуры заявили, что принятие решения о направлении артефактов, принадлежащих украинскому народу, с украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Крым сейчас, когда он находится под контролем России, незаконное и приведет к потере культурного наследия Украины, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

В октябре минувшего года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей - Д. Дж. Оранье, который в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", т.е. фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".

 

Теги: #нидерланды #скифское_золото #суд #джапарова
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