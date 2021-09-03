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12:58 03.09.2021

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

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"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Экс-народные депутаты Игорь Лапин и Андрей Тетерук вместе с соучредителем политической партии "Демократическая сокира" Юрием Гудименко подали в Офис генерального прокурора заявление об отказе Государственного бюро расследований (ГБР) начинать уголовное производство о возможной госизмене руководства страны.

"Утром вместе с Андреем Тетеруком и Игорем Лапиным подали заявление в Генеральную прокуратуру. Приготовиться к неприятностям стоит следователю ГБР, который блокирует открытие производства против Зеленского по статье 111 ("государственная измена") по "вагнергейту", - написал Гудименко в телеграмм-канале в пятницу.

Как объяснил адвокат Игорь Волошин на брифинге под зданием Офиса генерального прокурора, реакция на заявление должна поступить в течение суток.

Как сообщалось, в июле 2021 года Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований внести сведения по статье о государственной измене в связи с действиями первых лиц государства в контексте проведения операции по "вагнеровцам" в Единый реестр досудебных расследований.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

 

Теги: #гбр #заявление #вагнеровцы #прокуратура
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