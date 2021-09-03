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12:41 03.09.2021

ГБР получило материалы ДТП с участием нардепа Трухина

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ГБР получило материалы ДТП с участием нардепа Трухина

Государственное бюро расследований (ГБР) в четверг, 2 сентября, получило от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа.

"Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией. Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления", - сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро призывает всех свидетелей ДТП предоставить следователям имеющуюся у них информацию. Связаться со следователями можно по телефону +38 (044) 300 27 07 или написать на адрес электронной почты info@dbr.gov.ua

"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом", - подчеркивают в ГБР.

Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

Теги: #гбр #трухин
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