Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Главное управление Национальной полиции в Киевской области признало вещественными доказательствами 12 элитных объектов недвижимости в центре Киева, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении должностных лиц компании Gooiord (Голландия) и греческого банка Marfin Egnatia, сообщила пресс-служба международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Среди 12 объектов недвижимости вещественными доказательствами признаны также здания, в которых находятся посольства Швеции и Словении в Украине.

Как сообщается в релизе, в рамках досудебного следствия был установлен факт сговора должностных лиц Gooiord и Pireaeus Bank (правопреемник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme), которые пытались реализовать долг с залогом 10 объектов недвижимости на закрытом аукционе по заниженной стоимости в $10 млн (в 8,5 раза меньше ипотечной стоимости), с целью снятия обременений с имущества и фиктивного выполнения условий кредитного договора. Также в августе 2021 года были отчуждены два объекта недвижимости Gooiord по цене, значительно ниже рыночной стоимости.

"Согласно ст.98 Уголовно-процессуального кодекса Украины вещественными доказательствами являются, среди прочего, материальные объекты, которые были приобретены уголовно противоправным путем и/или получены юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления", – прокомментировал ситуацию старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

Как сообщалось, отдел расследований особо тяжких преступлений Главного управления Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12021110000000496 по факту совершения преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).