В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, местами возможны слабые заморозки

В последующие трое суток в Украине сохранится холодная погода, причем в начале недели по всей территории, кроме юга и Закарпатья, в утренние часы на поверхности почвы вероятны слабые заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 4 сентября, в южной части Украины без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. На остальной территории местами небольшой дождь, температура ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье 17-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью и утром в субботу местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 4 сентября в Киеве была зафиксирована в 1987 году и составила 32,5°, самая низкая ночью – 4,6° в 1997 году.

В воскресенье, 5 сентября, на большей части территории без осадков, только днем в северных областях, Карпатах и на крайнем юге страны местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, в южной части страны и Приазовье - северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-18°. В Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков, только во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 14-16°.

Температура воды в Черном и Азовском морях в 8 часов 3 сентября составила 18-21°, в Бердянске и Мариуполе 23-24°, в Днепре в пределах Киева 19°.