События

11:33 03.09.2021

Число новых случаев COVID-19 в РФ - более 18,8 тыс. за сутки, 799 умерших

1 мин читать
Число новых случаев COVID-19 в РФ - более 18,8 тыс. за сутки, 799 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 тыс. 856 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 336 (7,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34, из больниц были выписаны 18 тыс. 690 человек.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 633 новых случаев COVID-19, 1 тыс. 556 человек выздоровели. В Санкт-Петербурге выявлено 1 тыс. 437 новых заболевших за сутки, в Московской области - 681.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 975 тыс. 174 случая коронавирусной инфекции, 185 тыс. 611 умерших и 6 млн 236 тыс. 738 выписанных.

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 03.09.2021
Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

10:09 03.09.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса

08:54 03.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

08:20 03.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

06:51 03.09.2021
На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

17:10 02.09.2021
РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

17:00 02.09.2021
Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

08:38 02.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

08:15 02.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

23:21 01.09.2021
США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Взрыв ракеты Alpha был контролируемым - Firefly Aerospace

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце октября - Джапарова

"Дело вагнеровцев": в Офис генпрокурора подали заявление о невыполнении следователем ГБР решения суда

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

ГБР получило материалы ДТП с участием нардепа Трухина

Оргкомитет КиевПрайд-2021 обнародовал манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ+

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, местами возможны слабые заморозки

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков, в котором хранили элементы взрывчатки для терактов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА