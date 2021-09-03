СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков, в котором хранили элементы взрывчатки для терактов

Служба безопасности Украины обнаружила схрон боевиков у поселка Беловодск Старобельского района Луганской области, в котором хранились боевые средства поражения, предназначавшимися для изготовления самодельных взрывных устройств.

По информации спецслужбы, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году. "Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР". Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершение диверсионного акта на мирной территории Украины", - говорится в сообщении.

Всего правоохранители изъяли из тайника 4 кг тротила, 14 гранат, пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, три запала, два электродетонатора, почти 400 патронов различного калибра.

Ранее в Старобельском районе у с.Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон боевиков, где хранились две гранаты Ф-1, противотанковая граната ПГ-7, 0,2 кг пороха, три сигнальные мины СМ-320, почти 400 патронов.