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10:52 03.09.2021

Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

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Диджитализация является эффективным примером борьбы с коррупцией на разных уровнях – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что диджитализация является одной из приоритетных реформ в стране и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу.

"Диджитализация - это одна из приоритетных реформ в Украине, идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы - это победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве", - сказал Зеленский во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета (США, Калифорния).

Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и соответствующие решения уже приняты, отметил Зеленский.

Теги: #сша #зеленский #диджитализация
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