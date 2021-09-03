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10:29 03.09.2021

Власти Молдовы по-прежнему хотят вывода российских войск из Приднестровья и утилизации просроченных советских боеприпасов

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Власти Молдовы по-прежнему хотят вывода российских войск из Приднестровья и утилизации просроченных советских боеприпасов

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Владислав Кульминский высказался за поиск политических решений для вывода российских войск из Приднестровья и утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения.

"Позиция Молдовы по этому вопросу никогда не менялась и была последовательной. Республика Молдова имеет статус нейтрального государства, и этот нейтралитет должен быть полностью обеспечен. Эта тема связана как с двусторонними, так и с многосторонними отношениями, нам нужно работать по нескольким направлениям. Для решения этой проблемы надо искать политические решения на многостороннем уровне. Процесс может быть обеспечен только политическим и мирным подходом", - сказал Кульминский в четверг в эфире телеканала Publika TV.

Он указал, что позиция Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья остается неизменной. Что касается утилизации боеприпасов на складах в селе Колбасна на левом берегу Днестра, Кульминский заявил, что этот процесс должен проходить под международным контролем.

По словам вице-премьера, эти вопросы обсуждались во время визита в Кишинев заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, который подтвердил готовность Москвы участвовать в этом процессе. "Нельзя сказать, что та или иная тема обсуждалась подробно, потому что его визит был непродолжительным. В принципе ничего нового не было сказано: была озвучена подготовка к работе над этой темой. В Колбасне хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, из которых 10 тысяч тонн просрочены. Они опасны для всех. Это вопрос не геополитики, а физической безопасности", - заявил Кульминский.

Теги: #молдова #вооружение #приднестровье
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