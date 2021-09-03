В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазин

Полиция Новой Зеландии в пятницу обезвредила террориста, который ранил ножом по меньшей мере шесть покупателей в супермаркете Окленда, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на премьера штата Джасинду Ардерн.

Премьер назвала произошедшее террористическим нападением. По ее данным, нападавший был гражданином Шри-Ланки и вдохновлялся деятельностью "Исламского государства". Она добавила, что национальные агентства безопасности давно знали об этом мужчине, слежка за ним велась круглые сутки.

По ее словам, полиции удалось застрелить злоумышленника в течение минуты с начала нападения. Премьер добавила, что трое из пострадавших ранены серьезно.

По данным полицейских, нападение произошло в пятницу около 14:40 по местному времени (4:40 по киевскому). Нападавший давно был в поле зрения правоохранительных органов из-за своей идеологии, и они вели за ним слежку.

Полицейские проследили за преступником от его дома до супермаркета. Мужчина, как и раньше, вошел в магазин и взял нож в соответствующем отделе супермаркета. Как только началась суматоха, двое полицейских двинулись к нападавшему, но он приблизился к ним, угрожая ножом, поэтому полиции пришлось стрелять. Нападавший скончался.

Сейчас в Окленде действуют строгий режим локдауна из-за вспышки COVID-19. Приостановлена работа большинства предприятий, людям разрешено выходить из дома только для покупки продовольствия, по медицинским причинам или для занятия спортом.