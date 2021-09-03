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10:09 03.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 219 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 219 млн 70 тыс. 580, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 541 тыс. 482 человека. В то же время выздоровели более 196,6 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 549 тыс. 299 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 643 тыс. 669. Выздоровели около 21,2 млн пациентов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 903 тыс. 289, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 тыс. 895. В то же время выздоровели в стране 32 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 830 тыс. 495 заболевших, умерли 581 тыс. 918 человек, а выздоровели 19,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 584,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 989 человек, в Индии - 315, Бразилии - 2 тыс. 716.

Теги: #коронавирус
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