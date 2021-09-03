Японский премьер не будет участвовать в выборах лидера правящей партии

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщает телеканал NHK.

NHK отмечает, что таким образом он фактически отказывается от поста премьер-министра.

Тем временем издание The Mainichi со ссылкой на правительственные источники сообщило о намерении премьер-министра уйти в отставку.

Выборы главы Либерально-демократической партии назначены на 29 сентября.

Ранее японские СМИ со ссылками на МИД Японии сообщали, что Суга был готов лично посетить ВЭФ во Владивостоке, но отказался от этой идеи, поскольку приглашения от российской стороны не поступало.