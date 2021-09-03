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09:37 03.09.2021

Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

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Денисова обсудила с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека гуманизацию о законодательства о пожизненно заключенных

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Стороны обсудили гуманизацию национального законодательства в отношении лиц, отбывающих пожизненное наказание, ведь на сегодняшний день Украина лидирует среди стран Европы по количеству пожизненных - 1536 человек", - указывается в сообщении на телеграмм-канале.

В частности, Денисова привела пример гражданина С., который ожидает пересмотра приговора Апелляционного суда АР Крым от 26 ноября 2004 года по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Его уголовное дело находится во временно оккупированном Крыму и из-за отсутствия нормы в международных договорах о передаче дел, РФ отказывается предоставить их Украине", - рассказала Денисова.

Она уточнила, что на сегодняшний день законодательство Украины не предусматривает действенного механизма по возможности освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и лишает так называемого права на надежду - пересмотра решения суда через определенный период времени.

Омбудсмен уверена, что этот вопрос может решить принятие Верховной Радой законопроектов № 4048 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека" и № 4049 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека" во втором чтении и в целом.

"Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ по досрочному освобождению лиц, осужденных к пожизненному заключению. Надеюсь, что законопроекты будут внесены в повестку дня ближайшей сессии украинского парламента", - подчеркнула Денисова.

Стороны также обсудили важность принятия Верховной Радой закона "О коренных народах Украины" и отметили, что документ требует уточнения, в частности в части внесения в список коренных народов гагаузов, проживающих в Украине и Молдове, и не имеющих собственного государства.

Денисова поблагодарила Богнер за совместную работу в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

 

Теги: #омбудсмен #права_человека #денисова #оон
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