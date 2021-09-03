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08:54 03.09.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

 

За минувшие сутки иммунизировано 152 772 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"152 772 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 сентября 2021. Одну дозу получили 46 826 человек полностью иммунизированы – 105 946 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 977 мобильных бригад, 2 962 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 510 965 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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