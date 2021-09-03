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08:20 03.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано более 2,6 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 2 693 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1112 человек, 45 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 171, медработников - 40). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели - 1112 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 1 сентября, за сутки зафиксировано 2 075 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 августа сообщалось о 1 356 новых случаях заболевания, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаях заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 293 541 человек, выздоровело 2 210 866 человека, летальных случаев - 53 922.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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