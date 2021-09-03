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07:35 03.09.2021

С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

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С начала суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники не нарушали режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Один военнослужащий ОС получил ранения. Его госпитализировали в военный госпиталь удовлетворительном состоянии здоровья.

В частности, неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра. У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. Вблизи Новотошковского наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. 

Теги: #оос #сводка #украина
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